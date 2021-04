La Regione presenta al Mit progetti diriqualificazione urbana: ci sono i comuni di Ravanusa, Licata e Palma di Montechiaro

“La Regione presenta al Mit progetti di riqualificazione urbana per i comuni della Regione: uno riguarda i comuni di Ravanusa, Licata e Palma di Montechiaro”. Sono le parole del deputato regionale , Carmelo Pullara Presidente e segretario politico organizzativo di “ONDA”. “Il Governo Regionale -dichiara Pullara- dopo avere guardato fino ad oggi solo ad alcune zone della Sicilia, finalmente per dare seguito alle richieste di attenzione ed al pungolo di critica ha deciso di proporre al Ministero delle Infrastrutture il finanziamento di oltre 27 milioni di euro per 2 progetti all’interno del Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell’abitare. Ad essere interessati in Provincia di Agrigento sono i Comuni di Ravanusa, Licata e Palma di Montechiaro. Con queste risorse-spiega Pullara-Sarà possibile rigenerare il tessuto socio economico, incrementare l’accessibilità e la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici. E ancora riqualificare e incrementare alloggi o complessi di edilizia residenziale migliorando la qualità della vita dei cittadini nelle periferie dei comuni e al contempo si darà decoro al tessuto urbano. Si tratta -conclude Pullara di un grande risultato raggiunto che darà una boccata di ossigeno ai tre comuni agrigentini, interessando una zona geografica della provincia più desolata economicamente ed Infrastrutturalmente. Va dato merito al lavoro fatto dal Comune di Ravanusa quale capo fila che dimostra come piuttosto che certi uffici mettersi le stellette da sceriffo peraltro in maniera strabica, secondo il detto le leggi per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano, preferiscono mettere le proprie capacità al servizio della propria comunità sempre nel rispetto delle leggi.”