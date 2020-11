L’Asp non fornisce i dati sul Covid, Miccichè cambia idea sui mercatini

AGRIGENTO. Oggi purtroppo non riusciamo ad avere il numero esatto dei nuovi contagi ad Agrigento. Sappiamo che in provincia ci sono stati 110 nuovi positivi nell’ultimo giorno e anche nel capoluogo dovrebbero esserci diversi nuovi casi. Ma per avere il numero esatto bisognerà attendere domani. Vorrei anche parlarvi dei mercatini settimanali. Ho incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria i quali mi hanno chiesto di non farli chiudere perché li penalizzerebbe troppo. Abbiamo quindi concordato di farli rimanere aperti, ma con maggiore attenzione da parte di tutti ai distanziamenti sociali, all’uso della mascherina e del gel disinfettante. Noi manderemo il personale della polizia municipale con l’ausilio anche della Protezione civile provinciale per controllare che queste regole vengano rispettate. In caso contrario chiuderemo tutto nell’interesse della popolazione.