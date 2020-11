L’Iacp apre la long list ai professionisti esterni

AGRIGENTO. Il direttore generale dell’Iacp, l’istituto autonomo case popolari di Agrigento, Antonella Siragusa, ha pubblicato un atto di interpello che ha lo scopo di individuare tecnici esterni da inserire nella “Long list” dell’ente per l’affidamento di incarichi professionali nei servizi di ingegneria o architettura. “Presupposto imprescindibile per il conferimento degli incarichi – si legge nella determina – è il preliminare accertamento da parte dell’amministrazione conferente dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”. Inoltre “l’ente, a seguito di finanziamenti, deve realizzare interventi di opere pubbliche che prevedono termini ben definiti di attuazione e non incorrere in eventuali ritardi nelle definizioni delle procedure” che potrebbero comportare l’esclusione dai bandi. La determina con l’interpello è stata pubblicata sul portale dell’Iacp di Agrigento.