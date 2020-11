Tagliate decine di alberi di ulivo, intimidazione a imprenditore agricolo

Sono entrati in un fondo agricolo e hanno tagliato e devastato 32 alberi di ulivo. Dietro al raid, forse una vendetta, anche se in mancanza di certezze, al momento gli investigatori, non escludono altre ipotesi alla base della intimidazione ai danni di un imprenditore agricolo, cinquantottenne di Ribera, residente a Lucca Sicula. Tutto quanto si è verificato nelle campagne del piccolo centro dell’Agrigentino, in contrada “Volpara” agro di Lucca. I responsabili hanno agito nelle ore notturne.

Secondo una ricostruzione dei fatti, più sconosciuti – sembra impossibile che ad agire possa essere stato una singola persona -, hanno tagliato le piante, danneggiandole irrimediabilmente. E’ stato lo stesso imprenditore ad accorgersi dell’accaduto, e subito ha denunciato il raid ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire agli autori, ed al movente di quella, che appare al momento come una chiara intimidazione,