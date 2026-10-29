L’Asp di Agrigento si attesta ai vertici della sanità pubblica italiana. L’Azienda sanitaria provinciale siciliana è infatti la prima nel Meridione – e l’unica in tutta Italia insieme alla Asl 1 di Roma – ad aver ottenuto la certificazione di primo livello “One Health”. Il prestigioso riconoscimento è stato rilasciato dalla One Health Foundation, la fondazione capofila nella promozione di un modello di salute globale che integra la tutela della salute umana, animale e dell’ambiente. L’attestato è stato conferito oggi al commissario straordinario dell’Asp, Alessandro Delle Donne, durante una cerimonia ufficiale svoltasi a Roma, nell’Auditorium del Ministero della Salute, in occasione del convegno nazionale che anticipa la Giornata mondiale One Health del prossimo 3 novembre.

La certificazione avrà una validità triennale, fino al 29 ottobre 2029. Questo risultato proietta l’azienda sanitaria agrigentina in una dimensione d’avanguardia. Il percorso intrapreso valorizza una visione della sanità che supera i confini dell’assistenza tradizionale, riconoscendo l’indissolubile legame e la reciproca dipendenza tra la salute delle persone, quella degli animali e la salvaguardia degli ecosistemi. «Questo riconoscimento rappresenta uno stimolo a rafforzare ulteriormente il nostro impegno nella prevenzione e nella promozione della salute, attraverso una visione integrata e responsabile», ha dichiarato a caldo il commissario straordinario Alessandro Delle Donne subito dopo la consegna del titolo.

«L’approccio One Health ci ricorda che la tutela della salute dei cittadini non può prescindere dall’attenzione all’ambiente, agli animali e ai contesti in cui viviamo. Essere la prima Asp nel Meridione a ottenere questa certificazione è motivo di grande soddisfazione, ma soprattutto una responsabilità: dobbiamo tradurre questi principi in azioni concrete, capaci di generare benefici tangibili per le nostre comunità».

Durante la celebrazione, la presidente di One Health Foundation, Rossana Berardi, ha tenuto a precisare che la certificazione non va considerata come un semplice bollino formale, bensì come un percorso d’eccellenza da documentare, verificare sul campo e sviluppare nel tempo. Sulla stessa linea il vicepresidente della Fondazione, Mauro Boldrini, che ha evidenziato la necessità di una stretta collaborazione con le istituzioni per unire competenze multidisciplinari e promuovere progetti concreti di prevenzione e informazione sulla salute globale. L’importante traguardo tagliato oggi a Roma si inserisce perfettamente nella nuova strategia dell’Asp di Agrigento, sempre più orientata alla prevenzione, alla sinergia tra professionisti diversi e alla diffusione di una cultura della salute condivisa e sostenibile.

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