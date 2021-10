Lascia l’auto vicino casa, e la ritrova devastata

Ha lasciato la sua autovettura, una Audi A3, posteggiata a pochi metri dalla sua abitazione, in via Plebis Rea, nel centro storico di Agrigento, e l’indomani mattina, al momento di recuperarla l’ha trovata devastata. Qualcuno, con l’utilizzo di un arnese appuntito, forse un chiodo, è riuscito a graffiare tutta la carrozzeria.

Il proprietario, un agrigentino di 63 anni, dopo l’amara scoperta, non ha potuto far altro che recarsi all’ufficio Denunce della Questura, alla caserma “Anghelone” di via Crispi, dove ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento aggravato.

I poliziotti della sezione Volanti hanno subito avviato le indagini. Il primo passaggio investigativo è stato quello di verificare nella zona l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, per provare a risalire ai responsabili.