Raffica di multe nei luoghi della movida, pugno duro della polizia municipale

Colpo al parcheggio selvaggio nelle ore della movida. La Polizia Municipale di Agrigento sabato sera, 16 ottobre, è passata alle maniere forti: sono diverse le contravvenzioni elevate dagli agenti nei confronti di proprietari di auto parcheggiate in modo non corretto, in modalità “sosta selvaggia”.

Le verifiche si sono concentrate nei luoghi di maggiore aggregazione, nei pressi di pub, ristoranti, in zone che spesso sono oggetto di esposti dei residenti per disturbo della quiete pubblica. Un modo per dare un segnale forte agli habitué del parcheggio irregolare. Ma la stessa cosa non è avvenuta nei pressi del cinema Astor, dunque, non troppo lontano dalle zone presidiate dalla Municipale: un bus è rimasto bloccato e un altro proveniente da Catania alle 23.15 ha avuto difficoltà a transitare , in entrambi i casi perché il passaggio era ostruito da tante auto in sosta anche qui “selvaggia”.

L’assessore comunale alla polizia Municipale, Francesco Picarella afferma: “Stiamo provvedendo ad essere presenti con i servizi ogni sabato sera”.