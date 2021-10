Scontro alla rotatoria, bambino resta ferito

Un bambino è rimasto ferito in un incidente stradale che, si è verificato ieri sera, alla rotonda di “Giunone”, sotto la Valle dei Templi.

A scontrarsi due auto, in una delle quali viaggiava un’intera famiglia con bimbi piccoli. Uno di questi è rimasto ferito, e con un’ambulanza trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non verserebbe in gravi condizioni.

Lo scontro sarebbe avvenuto per un mancato rispetto del segnale di “Stop”. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, e per i rilievi i poliziotti delle Volanti.