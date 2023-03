Lascia l’auto posteggiata e i ladri se la portano via: docente denuncia il furto

Ha lasciato la sua Lancia Ypsilon parcheggiata lungo corso Garibaldi. L’indomani mattina al momento di riprenderla non l’ha più ritrovata. Qualcuno durante la notte gliel’ha rubata. Una docente sessantaduenne di Racalmuto s’è recata alla locale Stazione dei carabinieri ed ha denunciato il furto aggravato. Il danno, ieri, non risultava essere stato ancora quantificato, per fortuna però, è coperto da assicurazione. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini e uno dei primi passaggi investigativi fatti è stato quello di verificare la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza lungo corso Garibaldi o nelle immediate vicinanze. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.