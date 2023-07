I carabinieri hanno avviato le indagini per fare chiarezza sul danneggiamento di un’autovettura avvenuto in via Pirandello, a Grotte, fra il tardo pomeriggio e la notte. Tra le ipotesi quelle di un tentato furto di auto o su auto, oppure un raid a scopo di avvertimento. Qualcuno ha sfondato il vetro anteriore, lato passeggero, della Fiat Panda di proprietà di un 55enne operaio. A presentarsi alla Stazione dei carabinieri di Grotte, raccontando quanto era capitato al genitore, è stato il figlio dell’uomo: un ventiquattrenne, anche lui operaio.