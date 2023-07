Ignoti ladri hanno rubato in due diversi appartamenti, dello stesso stabile, del viale Della Vittoria. In entrambi i casi, nessun dubbio, sul fatto che ha agito la stessa mano criminale. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno avviato le indagini. I malviventi sono entrati in azione di mattina, verosimilmente, dopo avere selezionano per bene gli obiettivi, accertandosi, che nessuno si sarebbe trovato in casa.

Nella prima incursione i delinquenti si sono intrufolati nell’abitazione di una settantacinquenne. Hanno rovistato in quasi tutti gli ambienti della casa. Poi hanno trovato e forzato la cassaforte da cui hanno sottratto svariati gioielli per diverse migliaia di euro. Da lì a poco si sono spostati in un altro appartamento della stessa palazzina.

I responsabili sono penetrati nell’immobile di un impiegato quarantasettenne, e dopo aver messo tutto a soqquadro, se ne sono andati con un grosso bottino: monili d’oro e un orologio di una nota marca di grosso valore. Quindi hanno lasciato il condominio senza essere visti, né sentiti dal vicinato. Gli agenti dopo aver effettuato i sopralluoghi di rito, hanno avviato le indagini per cercare di recuperare indizi e tracce per identificare i responsabili.