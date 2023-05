L’arcivescovo Alessandro Damiano, ha annunciato che il prossimo 14 settembre, in cattedrale, nella festa dell’Esaltazione della Santa Croce, ordinerà tre nuovi presbiteri per la chiesa agrigentina. Sono i diaconi Marco Caruso, della comunità ecclesiale di Agrigento; Salvatore Ingoglia, della comunità ecclesiale di Castelvetrano e Giuseppe Vecchio della comunità di Palma di Montechiaro. In una nota della diocesi l’arcivescovo ha invitato la comunità a continuare a pregare per le vocazioni.