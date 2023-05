Donazione da parte degli Ultras Akragas “Facce Toste” ai volontari di strada

Una bella pagina scritta dal ultras dell’Akragas, “Facce Toste” che ha donato giocattoli, vestiti e decine e decine di chili di alimenti all’Associazione Volontari di Strada. Una bella pagina scritta dal ultras dell’Akragas, “Facce Toste” che ha donato giocattoli, vestiti e decine e decine di chili di alimenti all’Associazione Volontari di Strada.

Un modo per sentirsi parte integrante di una comunità e manifestare vicinanza nei confronti delle centinaia di famiglie agrigentine che vivono in situazioni di difficoltà economiche.

Una risposta anche a quanti associano, sbagliando, il fenomeno “ultras” ad un movimento violento con un pensiero unico: quello della partita e di tutto quello che può accadere prima, durante e dopo l’evento sportivo. Il cuore dei supporters biancazzurri si è acceso con la mobilitazione e la raccolta di alimenti di vario genere, di vestiti e giocattoli per bambini, che hanno consegnato ai Volontari di Strada, associazione con la quale il gruppo degli ultras hanno un rapporto di stretta collaborazione. Un sostegno alle famiglie che più hanno patito la ricaduta economica causata anche dagli effetti nefasti del Coronavirus.

«Alcuni pensano che essere Ultras sia solo stadio e tifo – sottolinea il leader del gruppo, Danilo Di Francesco – per noi è anche andare oltre. È in momenti come questi che si vede la nostra forza . A noi piace aiutare quanti sono in difficoltà e stiamo cercando di coinvolgere anche i ragazzi, i nostri baby ultras, in attività di beneficenza e di solidarietà”.

Soddisfazione per la mobilitazione degli ultras e per la donazione effettuata, esprime la presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino: “Non trovo parole adatte per descrivere e sottolineare il gran cuore che ha dimostrato il gruppo ultras “Facce toste”, donando vestiti, giocattoli e alimenti che saranno ovviamente destinati alle famiglie che assistiamo. Gli ultras, pur in assenza del calcio giocato, hanno giocato una partita importante: quella della solidarietà. E a loro va il nostro incondizionato ringraziamento”.