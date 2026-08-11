Incidente stradale, questa mattina, lungo la trafficata via Francesco Crispi ad Agrigento. A scontrarsi una moto Honda e un’auto Peugeot. Ad avere la peggio l’uomo in sella al mezzo a due ruote rovinato pesantemente sull’asfalto.

Con un’ambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Sul posto hanno operato gli agenti della polizia locale per i rilievi e gestire la viabilità andata completamente in tilt.

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