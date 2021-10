Pallavolo Aragona: le partite su youtube e in tv

Domenica 10 ottobre inizia il campionato di Serie A2 e la Seap Dalli Cardillo Aragona farà il suo esordio in trasferta contro il Volley Hermaea Olbia. La partita è programmata alle ore 17 e come anticipato in occasione della Presentazione ufficiale del campionato al Museo Enzo Ferrari di Modena, sarà totale la copertura televisiva e in live streaming di tutte le partite della regular season e della seconda fase della poule promozione e play out. Infatti, le gare di tutto il campionato di Serie A2 saranno trasmesse in diretta gratuita sul canale youtube di Volleyball World.

Volleyball World è una nuova partnership tra la federazione internazionale di pallavolo FIVB e il fondo d’investimenti CVC Capital Partners, che mira a portare crescita, innovazione ed investimenti al movimento della pallavolo in tutto il mondo. L’obiettivo di Volleyball World è creare un ecosistema integrato che connetta tutti i soggetti coinvolti nel mondo della pallavolo (fan, atleti, aziende partner) attraverso eventi digitali e dal vivo. Volleyball World trasmetterà in diretta tutta la Serie A maschile e femminile di volley italiano.

Il grande appeal a livello internazionale di Volleyball World, prevede una visibilità con numeri di partenza incredibilmente superiori rispetto alle passate stagioni. Solamente il canale YouTube di VW conta quasi un milione e mezzo di iscritti.

Il Presidente della Seap Dalli Cardillo Aragona Nino Di Giacomo si dichiara soddisfatto degli accordi presi con il broadcaster globale Volleyball World: “La nostra Società, che torna in Serie A2 dopo tanti anni, avrà maggiore visibilità a livello nazionale e internazionale. Ma vi è anche un’altra importante novità per i nostri numerosi sponsor e per i nostri calorosi e affettuosi tifosi. Infatti annuncio con soddisfazione che tutte le partite della Seap Dalli Cardillo Aragona, sia in quelle in casa che quelle in trasferta, saranno trasmesse in differita sulla storica emittente televisiva agrigentina “TVA” (Tele Video Agrigento), che trasmette in tutta la Sicilia sul canale 92 del digitale terrestre.