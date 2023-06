L’anziana scippata a Porto Empedocle: acciuffato l’autore

I poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle sono riusciti, dopo alcune indagini, ad identificare e a sottoporre a fermo di Polizia giudiziaria l’uomo che, nella mattinata di domenica, ha scippato la borsa, lungo via Roma, ad un’anziana. Si tratta di un cinquantunenne, formalmente residente a Trapani, ma di fatto domiciliato a Favara, e attualmente senza fissa dimora. E’ indagato dell’ipotesi di reato di rapina aggravata. Gli stessi investigatori della polizia di Stato che si sono occupati dell’attività info-investigativa, lo hanno accompagnato al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. L’uomo ha nominato quale suo difensore di fiducia l’avvocato Francesco Di Giovanna del foro di Sciacca. L’individuo, domenica scorsa, si è avvicinato ad una pensionata e le ha strappato la borsa dalle mani. E’ scappato a piedi, lungo le vie del centro storico di Porto Empedocle. L’anziana è stata soccorsa da alcuni commercianti del posto, per sua fortuna non è rimasta ferita.