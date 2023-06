Aeroporto. L’imprenditore Marcello Giavarini: “Un grande volano ma servono certezze sulla gestione”

L’ex patron dell’Akragas, l’imprenditore Marcello Giavanini, è pronto a sottoscrivere le quote per la realizzazione di un aeroporto in provincia di Agrigento ma a patto che ci sia una certezza sulla gestione. Lo ha detto durante un incontro con la stampa in cui Giavarini, che è originario di Licata, ha parlato dell’infrastruttura come “una grande occasione per il turismo del territorio”. Ma c’è un però: “Dovremmo cercare di capirne la gestione- ha detto- si potrebbe realizzare con i fondi del Pnrr e la volontà politica mi sembra ci sia tutta ma, dall’altra parte, bisogna vedere se le compagnie aeree porteranno i passeggeri. Vorrei che non si costruisse un aeroporto che dopo pochi anni potrebbe avere problemi economici e chiudere.” Per l’imprenditore bisogna partire prima con un business plan, dunque, un piano industriale che descriva il progetto imprenditoriale: obiettivi, strategie, vendite, marketing e previsioni finanziarie ma anche con “contratti con le compagnie aeree- dice- che effettivamente abbiano interessi a portare passeggeri, allora così è un progetto vincente che io sposo e sono pronto a sottoscrivere le quote ma a patto che si siamo queste condizioni.” Sulla progetto di costruire l’aeroporto a Licata, Marcello Giavarini concorda: “Sarebbe un’ottima pozione.”