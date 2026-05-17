Trovato alla guida di un’autovettura e con una pistola a salve calibro 9 mm, priva di tappo rosso. A finire nei guai un minore. E’ successo a Canicattì nel corso di un controllo stradale dei carabinieri. Il ragazzo si trovava al volante di un’automobile e nel corso della perquisizione veicolare rinvenuta e sequestrata la pistola a salve.

I militari, nella serata e notte di sabato, hanno intensificato i controlli. Identificate 49 persone e controllate 28 autovetture. Eseguite 6 perquisizioni personali e una veicolare. Elevate 6 sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 5.699 euro.

Un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno scaduto è stato invitato a presentarsi in Questura ad Agrigento. Segnalati alla Prefettura due soggetti per uso di sostanze stupefacenti di tipo hashish.

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