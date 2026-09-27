Esordio convincente per la Fortitudo Agrigento nel campionato di Serie B Nazionale. Dopo un primo quarto equilibrato, i biancazzurri prendono il controllo della gara e allungano progressivamente. Conte mattatore con 23 punti.
PORTO EMPEDOCLE – La Moncada Energy Agrigento vince e convince contro l’Andrea Costa Imola e inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino nel campionato di Serie B Nazionale. Al PalaMoncada finisce 91-68 per i biancazzurri di coach Devis Cagnardi, capaci di prendere progressivamente il controllo della partita dopo un avvio equilibrato.
Il match si apre con due triple per parte e con Imola capace di rispondere colpo su colpo. Agrigento prova a prendere il pallino del gioco, ma nei primi dieci minuti l’equilibrio resta sostanziale: 26-25 alla prima sirena.
È nel secondo quarto che la Fortitudo cambia passo. La difesa aumenta l’intensità, mentre in attacco i biancazzurri trovano maggiore fluidità e cominciano a costruire il primo vero vantaggio della serata. Il parziale di 20-11 consente alla Moncada di andare negli spogliatoi avanti 46-36.
Al rientro dalla pausa lunga Agrigento continua a spingere. La squadra di Cagnardi allunga fino al 62-47 a 4’41’’ dalla fine del terzo periodo, trascinata soprattutto da un Conte in grande serata. Le rotazioni e qualche distrazione permettono a Imola di piazzare un parziale di 5-0 e ridurre momentaneamente il divario, ma senza riuscire a riaprire realmente la partita. Alla terza sirena il tabellone segna 65-54.
Nell’ultimo quarto la Fortitudo riprende immediatamente il controllo. I falli cominciano a pesare sulle rotazioni della panchina agrigentina, ma Imola fatica a trovare soluzioni contro la difesa biancazzurra. Agrigento, dall’altra parte, muove bene il pallone e torna ad allungare: 74-58 a 6’15’’ dalla conclusione.
La partita ormai ha preso definitivamente la strada dei padroni di casa. La Moncada continua a macinare gioco e arriva sull’89-65 a 1’25’’ dalla sirena, prima del definitivo 91-68.
Sugli scudi Conte, miglior realizzatore della serata con 23 punti, ma la vittoria porta la firma di tutto il gruppo: Nicoli chiude a 14, Trapani a 12 e Cepic a 11.
Il PalaMoncada può così festeggiare un esordio convincente. Prima partita e primi due punti per la Fortitudo, che manda subito un segnale importante in questo avvio di campionato.
MONCADA ENERGY AGRIGENTO 91 – ANDREA COSTA IMOLA 68
Moncada Energy Agrigento: Douvier, Cepic 11, Trapani 12, Conte 23, Mazzantini 5, Bonicciolli, Carr 6, Chiarastella 2, Nicoli 14, Truglio 5. All. Devis Cagnardi.
Andrea Costa Imola: Chessari 7, Gasparin 11, Anaekwe 2, Preti 13, Wiltshire 8, Nicolas 8, Cipolla 7, Raucci 2, Kouassi 10, Angarica. All. Dalmomte.
Arbitri: Parisi di Catania, Rubera di Bagheria, De Giorgio di Giarre.
Parziali: 26-25, 20-11, 19-18, 25-15.
Foto Nino Piraneo
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