Lampedusa, stabilizzati 12 precari

“Oggi abbiamo raggiunto un grande risultato: dopo anni di incertezze e sacrifici, 12 precari del Comune saranno finalmente stabilizzati”. Lo dice Toto’ Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa. “Nel corso del Consiglio comunale che si e’ riunito oggi – prosegue Martello – abbiamo approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018. Grazie ad una attenta gestione dei conti, che ha richiesto anche grandi sacrifici, adesso abbiamo le carte in regola per poter procedere alla firma dei contratti che avverra’ entro la prossima settimana. Si tratta di personale che lavora all’interno dell’amministrazione da circa 15 anni e che finalmente avra’ il giusto e definitivo riconoscimento del proprio ruolo”. Il Comune di Lampedusa e Linosa bandira’ inoltre un primo concorso per ulteriori otto posti: quattro “interni” e quattro “esterni”.(ANSA).