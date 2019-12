Ancora un crollo al Viale della Vittoria, incubo senza fine – VIDEO

Oltre 200mila euro spesi, ben tre mesi di lavoro e posa in opera, non sono bastati per porre fine all’incubo dei condomini del palazzo Vittoria 51 di piazza Cavour. Il tetto “provvisorio” del palazzo liberty del Viale della Vittoria non ha resistito alle forti raffiche di vento di questa mattina. Così nel giro di 4 mesi, si registra il terzo crollo. Ancora una volta per fortuna nessun danno a persone. Leggi l’articolo completo ed aggiornato

