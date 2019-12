Agrigento: Solidarietà a preside attaccata per no a messa natalizia

I Dirigenti scolastici agrigentini aderenti all’Anp (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola) esprimono “la più sincera e convinta solidarietà alla collega Anna Gangarossa, Dirigente scolastica dell’I.C. ”Agrigento Centro” di Agrigento, che sta indebitamente subendo attacchi, come ha già sottolineato appropriatamente in uno specifico comunicato il Presidente Regionale Anp della Sicilia, Maurizio Franzò, ”di vero sciacallaggio politico mediatico”, soltanto per aver cercato, come ogni giorno, di svolgere al meglio il proprio dovere di esercizio responsabile dei propri compiti di direzione dell’istituzione scolastica”. “Ritrovare ancora una volta un Dirigente scolastico quale essere capro espiatorio per battaglie di sapore ideologico di altri tempi, prima che di natura culturale e religiosa, che strumentalizzano sempre di più la scuola, rendendola terreno di scontro e non di incontro di proposte ed iniziative di formazione umana, culturale e spirituale, rappresenta l’ennesimo maldestro tentativo, peraltro mal riuscito, di sollevare polveroni mediatici nazionali per una possibile visibilità pubblica di esponenti di varia estrazione, a scapito di chi ogni giorno mette la propria faccia per far funzionare al meglio l’istituzione scolastica cui è preposto, valorizzandone risorse, tradizioni e spinte innovative – si legge in una nota – Come Dirigenti scolastici, gradiremmo attirare l’attenzione degli esponenti politici regionali e nazionali non per ricevere presepi in regalo, ma per risolvere gli annosi problemi che attanagliano le scuole, a partire da quelli legati alle condizioni di Sicurezza, quelle sì, troppo spesso trascurate dagli Enti Locali e dal Governo nazionale, perché purtroppo fanno notizia solo quando accadono le tragedie, in molti casi annunciate”. “Ad Anna Gangarossa e a tutto l’Istituto Comprensivo ”Agrigento Centro” di Agrigentogiungano i sentimenti di autentica solidarietà, vicinanza, sostegno ed apprezzamento da parte dell’ANP agrigentina, che riafferma con forza i principi e le considerazioni già espressi dal presidente regionale Anp Sicilia nella lettera aperta indirizzata al Presidente della Regione Musumeci”. (AdnKronos)