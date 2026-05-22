Un incendio, le cui cause sono ancora da accertare, ha divorato un bobcat di proprietà di imprenditore 26enne di Cianciana. Le fiamme hanno danneggiato, e anche pesantemente, il porticato e gli infissi dell’abitazione, dove era stato lasciato posteggiato, ma anche una Volkswagen Passat del proprietario della casa di campagna, un pensionato ottantenne anche lui residente a Cianciana, dove erano stati avviati dei lavori. E’ accaduto tutto nella notte fra martedì e mercoledì, in contrada Petraro, in territorio di Alessandria della Rocca.

L’imprenditore, dopo l’amara scoperta, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di danneggiamento alla Stazione dei carabinieri. E i militari dell’Arma hanno, subito, avviato le indagini per cercare di chiarire l’origine dell’evento. L’ipotesi privilegiata è quella dolosa. Ma servirà del tempo per mettere dei punti fermi su quanto è accaduto nella proprietà privata dell’ottantenne. I danni hanno anche riguardato, oltre al bobcat anche il porticato e gli infissi dell’immobile e l’autovettura.

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