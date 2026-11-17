Il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino aderisce a Fratelli d’Italia. L’ingresso nel partito di Giorgia Meloni viene salutato dai sindaci di FdI della provincia di Agrigento, che parlano di un rafforzamento della presenza del partito tra gli amministratori locali.

«Accogliamo con grande piacere l’ingresso in Fratelli d’Italia di Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa. A lui rivolgiamo un affettuoso benvenuto e l’augurio di condividere un percorso di impegno, responsabilità e servizio per la nostra terra».

A firmare la nota sono Stefano Castellino, sindaco di Palma di Montechiaro, Giovanni Cirillo, sindaco di Montallegro, Salvo Di Bennardo, sindaco di San Biagio Platani, Milko Cinà, sindaco di Bivona, Gioacchino Nicastro, sindaco di Casteltermini, e Salvatore Dazzo, sindaco di Lucca Sicula.

Gli amministratori sottolineano il significato politico dell’adesione di Mannino, soprattutto per il ruolo che Lampedusa riveste nello scenario nazionale.

«Da sindaci conosciamo bene il valore della presenza delle istituzioni, soprattutto quando le nostre comunità affrontano situazioni difficili. Le parole di Filippo raccontano quanto contino l’ascolto, la collaborazione e la capacità di dare risposte concrete ai territori. È su questa fiducia, costruita nel lavoro quotidiano, che si rafforza anche una comune appartenenza politica».

I sindaci ricordano quindi la specificità delle Pelagie: «Lampedusa e Linosa rappresentano una parte preziosa della provincia di Agrigento e dell’Italia. Una comunità che merita attenzione costante per le sfide che affronta e per le opportunità che esprime, dal turismo alla pesca, dalla tutela del mare allo sviluppo delle isole minori».

Secondo gli amministratori di Fratelli d’Italia, l’arrivo di Mannino «rafforza la squadra degli amministratori» del partito in provincia e conferma la capacità di FdI di coinvolgere esponenti impegnati direttamente nel governo degli enti locali.

Nella nota viene inoltre ringraziato il commissario regionale di Fratelli d’Italia Luca Sbardella, insieme al presidente provinciale Adriano Barba e alla deputazione regionale, nazionale ed europea, per «il lavoro di ascolto e di radicamento di Fratelli d’Italia nei territori».

«Con Filippo vogliamo condividere esperienze e proposte, rafforzare la collaborazione tra i nostri Comuni e portare insieme le esigenze delle comunità agrigentine all’attenzione delle istituzioni regionali e nazionali».

La nota si conclude con il benvenuto al sindaco delle Pelagie: «Ci uniscono l’amore per la nostra terra e la volontà di lavorare, insieme, per il suo futuro».

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