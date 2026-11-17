Akragas nelle scuole, firmato il protocollo con la “Rita Levi Montalcini”: il calcio parte dai bambini

Un progetto triennale con 80 ore di attività sportive ogni anno. La Porta, Rigoli e il dirigente scolastico Costanza presentano l’iniziativa che avvicina i giovani ai colori biancazzurri.

L’Akragas entra nelle scuole e lo fa partendo dai più piccoli. La società biancazzurra ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Agrigento per avviare un progetto sportivo ed educativo che porterà tecnici qualificati direttamente tra i banchi e nelle palestre dell’istituto.

A presentare l’iniziativa sono stati il presidente dell’Akragas Salvatore La Porta, il direttore dell’area tecnica del settore giovanile Pino Rigoli e il dirigente scolastico Luigi Costanza.

«Il nostro progetto parte dai bambini e dai ragazzi – ha spiegato La Porta –. Crediamo che lo sport debba coinvolgerli già a cinque, sei o sette anni, perché aiuta a crescere meglio nella vita. Oggi siamo qui alla Rita Levi Montalcini per iniziare questo percorso grazie alla disponibilità del dirigente Costanza, che ha accolto immediatamente il nostro invito».

Un’iniziativa che rientra in un progetto più ampio che l’Akragas sta portando avanti insieme alla Figc e che punta a dare sempre maggiore struttura al settore giovanile biancazzurro.

Il protocollo, denominato “Valori in Rete”, prevede un programma di 80 ore durante l’anno scolastico, da ottobre a maggio, rivolto alle classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. I tecnici dell’Akragas affiancheranno gli insegnanti con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva e, soprattutto, trasmettere attraverso il calcio valori come rispetto delle regole, responsabilità, collaborazione e inclusione. Il progetto ha durata triennale.

«Andremo a scuola con i nostri tecnici – ha sottolineato Pino Rigoli – cercando di far praticare sport ai ragazzi e di farne comprendere l’importanza. L’obiettivo dell’Akragas è avvicinare quanti più giovani possibile a questo meraviglioso sport».

Soddisfazione anche da parte del dirigente scolastico Luigi Costanza. «Abbiamo aderito con estremo piacere e passione – ha spiegato – perché il nostro è un istituto che si apre al territorio. Abbiamo accolto favorevolmente l’opportunità offerta dall’Akragas, anche considerando che diversi nostri alunni militano già nelle giovanili della società. È un progetto che amplia la nostra offerta formativa e che punta soprattutto a far crescere nel miglior modo possibile i ragazzi, nel rispetto delle regole».

Alla firma del protocollo d’intesa ha partecipato anche una rappresentanza dei calciatori della prima squadra, con Yoann Cruz, Mauro Miraglia e Damiano Solazzo, accolti con entusiasmo dagli studenti.

La società biancazzurra ha inoltre donato una maglia ufficiale dell’Akragas alla scuola, mentre i bambini dell’istituto sono stati invitati ad assistere alle prossime partite casalinghe della prima squadra e alle gare del settore giovanile.

Un modo concreto per avvicinare l’Akragas alle nuove generazioni e rafforzare il rapporto tra la squadra e la città. Perché il progetto biancazzurro non guarda soltanto al risultato della domenica: prova a costruire appartenenza partendo dai bambini, dalla scuola e dal territorio.

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