Il procuratore di Agrigento al convegno dedicato ai 70 anni dalla pubblicazione di “Questa Mafia” di Renato Candida: «Se lo Stato e i servizi che deve assicurare non funzionano, qualcun altro riempirà quel vuoto».

AGRIGENTO – La mafia non è soltanto quella delle stragi, degli omicidi e delle bombe. È soprattutto un sistema capace di infiltrarsi nella società e nell’economia, sfruttando i vuoti lasciati dallo Stato e le inefficienze dei servizi pubblici. È il messaggio lanciato dal procuratore della Repubblica di Agrigento, Giovanni Di Leo, intervenuto questo pomeriggio al Seminario Arcivescovile al convegno organizzato in occasione del 70° anniversario della pubblicazione di “Questa Mafia” di Renato Candida, già comandante del Gruppo Carabinieri di Agrigento.

«Non dobbiamo pensare alla mafia soltanto come alla parentesi che abbiamo vissuto tra gli inizi degli anni Ottanta e il 2006, con l’arresto di Provenzano», ha spiegato Di Leo. Quella dei Corleonesi, caratterizzata da una violenza senza precedenti, rappresenterebbe infatti soltanto una fase della lunga storia del fenomeno mafioso. Secondo il procuratore, sarebbe un errore interpretare la diminuzione degli omicidi come il segnale della scomparsa di Cosa nostra. «È solo cambiata d’abito ed è tornata ai meccanismi di funzionamento del passato», ha sottolineato, richiamando la capacità della mafia di infiltrarsi nei diversi settori della società per intercettare e controllare risorse economiche.

Il passaggio centrale dell’intervento ha riguardato il rapporto tra presenza dello Stato, funzionamento dei servizi e capacità delle organizzazioni criminali di conquistare spazio.

«L’esigenza della mafia nasce dall’assenza di uno Stato ordinato e della legalità. Se non c’è Stato, quel luogo sarà riempito da qualcun altro. Se lo Stato e i servizi che deve assicurare non funzionano o non vengono assicurati, qualcun altro riempirà quel luogo», ha affermato Di Leo. Da qui il richiamo alla responsabilità delle istituzioni e all’efficienza della pubblica amministrazione. Per il procuratore, contrastare la mafia significa anche garantire concretamente ai cittadini servizi pubblici funzionanti, evitando che inefficienze e ritardi alimentino sfiducia e ricerca di risposte alternative.

Di Leo ha portato anche l’esempio della sanità: «Non possiamo continuare a parlare di legalità se per fare un’analisi devo aspettare due anni in un ospedale pubblico». Un esempio utilizzato per spiegare come l’inefficienza possa progressivamente allontanare il cittadino dalle istituzioni e indebolire la presenza dello Stato. Il procuratore ha inoltre invitato a non lasciarsi ingannare da una mafia meno visibile. Oggi i segnali possono essere differenti rispetto alla stagione delle stragi: piccoli danneggiamenti, intimidazioni e soprattutto la capacità di inserirsi nei meccanismi economici e nelle debolezze della macchina pubblica.

A chiusura dell’intervento, Di Leo ha richiamato una definizione della mafia come sistema finalizzato alla conservazione e all’accumulazione della ricchezza: dal feudo del passato ai grandi appalti e ai mercati contemporanei. Una mafia che, nelle parole richiamate dal procuratore, «non produce nulla e consuma tutto quello che c’è intorno».

Il convegno è stato introdotto dal comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, colonnello Federico Palmieri. Sono intervenuti anche Salvatore Cardinale, presidente emerito della Corte d’Appello di Caltanissetta, il generale Giuseppe Governale e lo storico e critico letterario Enzo Di Natali. A moderare l’incontro Felice Cavallaro. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Centro di Formazione alla Bioetica “Evangelium Vitae”, ha ricordato i settant’anni dalla pubblicazione di “Questa Mafia”, il volume di Renato Candida che già nel 1956 analizzava meccanismi, comportamenti e radicamento sociale del fenomeno mafioso. Ad assistere un nutrito gruppo di studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle.

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