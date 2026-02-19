Anche quest’anno il “Festival Internazionale – I Bambini del Mondo”, organizzato dall’Aifa, Associazione International Folk Agrigento, ha ricevuto il patrocinio della Commissione nazionale Italiana per l’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. Il prestigioso riconoscimento dell’Unesco – Commissione Nazionale Italiana, è motivato, come si legge nella nota di conferimento inviata dal Segretario generale Enrico Vicenti al presidente dell’Aifa, Luca Criscenzo. “In considerazione del valore didattico, culturale e sociale dell’iniziativa”. Patrocinio confermato anche dall’Unicef Italia, con I Bambini del Mondo che da diversi anni sono stati insigniti del titolo di Ambasciatori di Pace.

Altra importante conferma sono le collaborazioni con la società Dante Alighieri, sezione di Agrigento e dell’Ufficio scolastico regionale Luca Criscenzo presidente Aifa: “In un momento storico segnato da profonde incertezze, il Festival ‘I Bambini del Mondo’ torna ad Agrigento per ricordare che la pace non è un’utopia, ma un linguaggio universale che deve unire i popoli. Vedere bambini di culture diverse stringersi la mano e danzare insieme nella nostra Valle dei Templi è la risposta più bella all’odio e alle divisioni. Quest’anno, più che mai, i bambini ci mostreranno come l’inclusione non è un concetto astratto ma un abbraccio tra culture diverse”.

Fin dalla sua nascita, infatti, il Festival “I Bambini del Mondo” coniuga folklore, promozione umana e sociale, promuove i valori della pace e della fratellanza tra i popoli in difesa dei diritti dei minori, così come voluto da i fondatori del Festival, Claudio Criscenzo e Giovanni Di Maida.

Quest’anno sono 6 i gruppi internazionali che partecipano al Festival Internazionale, in programma dal 8 al 15 marzo 2026, inserito nel contesto del Mandorlo in Fiore.

Costarica: Escuela de formacion en Danza Folklorica Xahila Manzù;

Kirzighistan: Folk group Jyldyz & Tumar;

India: Nrutyeshwar International Folk Art People;

Macedonia: Anpo Skopje;

Messico: Compagnia Infantil Hueyilatoani;

Polonia: Polish Folk Dance Group Szczecinianie.

Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di: Gergent, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, I Carusi della Città di Agrigento, I Piccoli del Val d’Akragas, Fabaria Folk, Herbessus.

Come da tradizione, tenendo fede al motto coniato dal loro “papà”, il compianto Claudio Criscenzo, “i bambini aiutano i bambini” prima di iniziare la loro performance artistica “I Bambini del Mondo”, con il gruppo della Costarica, andranno a far visita, sabato 7 marzo 2026, ai piccoli degenti ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, per regalare un sorriso, una carezza e condividere con loro un momento di folclore. L’appuntamento con la prima performance è per lunedì 9 marzo 2026 con un doppio appuntamento mattutino al Teatro Pirandello (9 e 11) dedicato alla scolaresche. Alle ore 20:30, sempre al Teatro Pirandello, spettacolo di apertura del 23° Festival Internazionale “I Bambini nel Mondo”.

