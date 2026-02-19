Il Mediterraneo torna al centro

Una data destinata a entrare nella cronaca ecclesiale: 4 luglio. Papa Leone XIV sarà ad Agrigento e Lampedusa, in una visita che riporta il Mediterraneo al centro dello sguardo della Chiesa universale.

L’annuncio è arrivato alle 11:45, in diretta dal Palazzo Vescovile. A ufficializzarlo è stato l’Arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, parlando di un evento «di rilievo e motivo di profonda letizia per la Chiesa agrigentina». La comunicazione è stata resa pubblica nel rigoroso rispetto della prassi vaticana: embargo fino alle 12.00, come previsto per le notizie che coinvolgono direttamente il Pontefice.

Una scelta non casuale

Non si tratta di una tappa ordinaria. Agrigento e Lampedusa rappresentano due snodi simbolici del pontificato. La prima è terra di fede e di testimonianza, segnata anche dalla figura del beato Rosario Livatino, martire della giustizia riconosciuto dalla Chiesa. La seconda è la frontiera del Mediterraneo, divenuta negli anni paradigma delle rotte migratorie e delle tragedie del mare.

La visita assume dunque un valore pastorale e geopolitico insieme. A Lampedusa il Papa è atteso per un gesto che richiami la dignità della persona e la responsabilità delle coscienze. Ad Agrigento l’incontro con il clero e i fedeli si preannuncia come momento di comunione ecclesiale e di rilancio spirituale per la diocesi.

Una promessa mantenuta

La visita del 4 luglio affonda le radici in parole pronunciate lo scorso 12 settembre, quando Leone XIV, intervenendo in occasione dello “O’scià”, aveva rivolto un messaggio diretto agli abitanti dell’isola.

«Grazie per la vostra accoglienza. Tante vittime dalle profondità del Mare nostrum gridano non solo al cielo, ma ai nostri cuori».

E ancora: «Tante vittime – e fra loro quante madri, e quanti bambini! – dalle profondità del Mare nostrum gridano non solo al cielo, ma ai nostri cuori. Parecchi fratelli e sorelle migranti sono stati sepolti a Lampedusa, e riposano nella terra come semi da cui vuole germogliare un mondo nuovo».

In quell’occasione, richiamando il primo viaggio di Papa Francesco sull’isola nel 2013, Leone XIV aveva aggiunto: «Spero di salutarvi presto in presenza».

Quel “presto” oggi ha una data.

Continuità e segno

La visita si colloca in continuità con il magistero di Francesco, che ha fatto della questione migratoria uno dei cardini del suo pontificato. Ma si inserisce anche nella linea propria di Leone XIV, che fin dall’inizio ha indicato nel Mediterraneo un luogo teologico oltre che geografico: spazio di incontro, ma anche di ferite aperte.

Il 4 luglio non sarà solo una visita pastorale. Sarà il compimento di un impegno morale espresso pubblicamente. Sarà un gesto che parla alla Sicilia, all’Italia e all’Europa. Agrigento si prepara ad accogliere il Successore di Pietro. E il Mediterraneo torna, ancora una volta, al centro della scena.

