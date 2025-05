La Vespucci a Porto Empedocle: Festa per la regina dei mari

Si chiude la due giorni intensa e ricca di visitatori per l’Amerigo Vespucci a Porto Empedocle, che questo pomeriggio ha salpato per salutare la costa agrigentina.



La leggendaria nave della scuola della Marina Militare italiana, l’Amerigo Vespucci, è approdata a Porto Empedocle alle 8 di mercoledì 30 aprile, accolto da un caloroso applauso. La sua presenza, tra i più grandi velieri al mondo, rappresenta non solo un simbolo della Marina Militare, ma anche un vanto per l’Italia, emblema di eccellenza, eleganza e tradizione navale.

Il Comandante Giuseppe Lai, a bordo della nave, ha commentato con orgoglio: «L’Amerigo Vespucci è un’icona di stile ed eleganza». La nave, famosa per la sua bellezza e maestosità, ha fatto il suo ingresso nel porto di Porto Empedocle, avvolta in un’atmosfera di grande entusiasmo. Le autorità locali, tra cui il Sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, insieme a rappresentanti della Capitaneria di Porto, hanno dato il benvenuto alla nave, sottolineando l’importanza simbolica di questo arrivo per la città e per l’intero territorio siciliano.

L’arrivo dell’Amerigo Vespucci è stato anche un’occasione unica per celebrare l’Italia e la sua tradizione navale in un contesto che vede Agrigento Capitale della Cultura 2025. Il veliero, infatti, ha portato con sé il prestigio e la storia di una lunga tradizione marittima, rendendo il suo approdo un evento che ha coinvolto non solo i cittadini locali, ma anche numerosi turisti e appassionati da ogni parte d’Italia.

L’imponente nave scuola è stata ammirata da migliaia di visitatori che si sono radunati lungo il porto, pronti ad esplorare ogni angolo del veliero. Le immagini degli interni dell’Amerigo Vespucci, dalle manovre dei timoni alle corde, hanno offerto uno spaccato straordinario della vita a bordo e della grande tradizione che accompagna ogni viaggio di questo simbolo della marineria italiana.

La sosta del Vespucci ad Agrigento, in un contesto che celebra la cultura italiana, ha anche rafforzato il legame tra la tradizione navale e il nostro patrimonio culturale. L’arrivo del veliero non è solo un momento di grande devozione per la Marina Militare, ma un’occasione per celebrare il Made in Italy, esponendo la bellezza e l’orgoglio di una nave che è ormai conosciuta in tutto il mondo.

Concludendo la sua visita, l’Amerigo Vespucci ha lasciato il segno nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di ammirarla. Questo evento non è solo un omaggio alla tradizione navale italiana, ma anche una preziosa opportunità di visibilità internazionale per il territorio, che ha visto un incremento significativo di visitatori e l’inizio di una nuova stagione turistica per Porto Empedocle e la provincia di Agrigento.

