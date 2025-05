CANICATTI. È iniziato il conto alla rovescia per l’esposizione delle reliquie del Beato Rosario Angelo Livatino, che saranno esposte a partire dal 10 maggio. L’evento, che rappresenta un momento significativo per la città, attirerà un enorme afflusso di fedeli, con oltre 200 pullman attesi. Le reliquie saranno esposte nella chiesa Santa Chiara, luogo simbolico per l’intera comunità.

L’afflusso di visitatori comporterà alcuni cambiamenti organizzativi in città: il traffico sarà regolamentato, con restrizioni su alcune strade principali. Inoltre, sono previsti interventi sulla viabilità, con la creazione di nuove zone di sosta per i pullman e altre misure a supporto dell’evento religioso.

L’esposizione delle reliquie del Beato Rosario Livatino rappresenta un omaggio alla memoria di uno dei grandi figli di questa terra, ed è anche l’occasione per rafforzare il legame tra la città di Canicattì e la figura di Livatino, che ha avuto un impatto significativo sulla comunità locale e nazionale.

Nel corso dei giorni dell’esposizione, la città sarà anche blindata per garantire la sicurezza dei visitatori e permettere a tutti di partecipare in tranquillità. Un’iniziativa che unisce la fede e la memoria storica, celebrando un evento che segna un’importante pietra miliare nella storia religiosa della città.

Giuseppe Manisa, parroco della chiesa Santa Chiara, ha dichiarato che questo evento non è solo un momento di grande devozione, ma anche un’occasione per riflettere sulla figura di Rosario Livatino e sul suo esempio di fede e giustizia.

