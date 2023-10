Un rigore al 42’ esimo minuto del primo tempo non permette all’Akragas di portare a casa la vittoria contro Trapani. È Cocco dal dischetto a portare avanti il Trapani. I biancazzurri hanno dato il massimo ma alla fine la vittoria è dei granata per 0-1.

La decisione arbitrale ha suscitato proteste da parte dell’Akragas e non solo per il rigore concesso. Poche conclusioni nella seconda frazione dovute, soprattutto, alle due difese che hanno impedito agli avversari di rendersi pericolosi. All’80’ Sanseverino è espulso per doppia ammonizione, sulla punizione c’è una traversa granata. Un minuto dopo il Trapani prende un’altra di traversa.

A fine sfida applausi sotto la curva sud per la squadra di mister Coppa, fischi contro l’arbitro, mentre a centro campo qualche momento di tensione.

Il tabellino.

AKRAGAS (4-3-1-2): Sorrentino; Baio, Cipolla, Rechichi, Pantano (71′ Litteri) ; Puglisi (56′ Grillo), Sanseverino, Scozzari (77′ Pirvu); Di Mauro; Trombino, Marrale (77′ Rea). A disposizione: Busà, Rossi, Bruno, Scandurra, Di Stefano. All.: Coppa.

TRAPANI (4-3-3): Ujkaj; Pino, Cristini, Sabatino, Morleo; Calafiore (62′ Cangemi), Acquadro, Ba (77′ Redondi); Bollino (15′ Balla), Cocco (90′ Sparandeo), Gagliardi (85′ Samake). A disposizione: Tartaro, Guerriero, Marigosu, Pipitone. All.: Torrisi.

ARBITRO: Migliorini di Verona (Minutoli-Cusimano).

MARCATORI: 42′ Cocco su rig. (T).

NOTE: ammoniti: Sanseverino, Trombino (A); Morleo, Cangemi, Samake (T); Espulso: Sanseverino (A).