“L’alba nuova un dì verrà”, un canto dedicato a Livatino

Si chiama “L’alba nuova un dì verrà”, ed è un canto creato in occasione della beatificazione del giudice Livatino, in programma domani , 9 maggio, in cattedrale ad Agrigento. Ed è stato realizzato un video da Gabriella Di Carlo di Vasto con le immagini curate da Alfina Sciacca, due eccellenze nel campo dei video religiosi, conosciute in Italia e nel mondo. Il brano , interpretato da Fiorella Barnabei di Roseto degli Abruzzi , è caratterizzato da “freschezza e spontaneità, infonde sentimenti di speranza e fa vibrare il cuore”, dice l’autore del testo, il porta messinese Rosario La Greca di Brolo, legato da sentimenti di stima e amicizia ai genitori del Giudice Rosario Angelo Livatino e con Ida Abate, docente di latino e greco del prossimo beato. Il Poeta è anche il Fondatore e Presidente del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”, istituito nell’anno 2019, giunto ormai alla seconda edizione, che ha ottenuto grandi apprezzamenti per la partecipazione di poeti da ogni parte d’Italia e da tante nazioni. La parte musicale del brano è stata curata dal maestro Giuseppe Faranda. È possibile vedere il video con il canto scrivendo su Google e YouTube: “L’alba nuova un dì verrà”.