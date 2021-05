Vertenza marineria. Affrontate con L’assessore Scilla le difficoltà del comparto

Antonino Scilla, organizzato a Palermo per discutere delle problematiche del comparto sollevate dalla marineria licatese. All’incontro, anticipato di una settimana rispetto al previsto grazie a ll’intervento dell’On. Riccardo Gallo, hanno preso parte il Sindaco Giuseppe Galanti, l’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe Ripellino e una delegazione della marineria licatese composta da Rosario Cosentino , Giuseppe Santamaria e Angelo Gueli. Vertice tra l’Amministrazione Comunale di Licata el’Assessore Regionale all’Agricoltura e alla Pesca

<< È stato un incontro cordiale e molto proficuo, – sono le parole del Sindaco Galanti-quello che si è tenuto a Palermo con l’Assessore a Scilla

che ringrazio per la tempestività dell’intervento e per la disponibilità dimostrate nell’affrontare le problematiche sollevate dai nostri pescatori. Sono state gettate le basi per la realizzazione di un Tavolo Tecnico e di un percorso politico istituzionale comune di concertazione e di monitoraggio tra Regione, Stato e Comunità Europea che attenzioni il rilancio del comparto della pesca in Sicilia. Dopo un’attenta analisi delle criticità e delle problematiche del comparto sono stati stabiliti dei protocolli per permettere ai nostri pescatori di poter continuare la propria attività serenamente e con ottimismo nonostante alcune criticità dovute anche alla farraginosità delle norme comunitarie.

L’assessore Scilla , ha inoltre rassicurato i nostri pescatori – conclude Galanti – che entro il mese di giugno, riceveranno i ristori per la mancata attività

lavorativa durante i mesi di lockdown a causa della pandemia, >>.