Danneggiati i mezzi di cooperativa, avviate le indagini

I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica saccense, per la serie di danneggiamenti contro gli automezzi, di proprietà della cooperativa sociale “Walden” di Sciacca, e dei suoi dipendenti.

L’istituto gestisce una comunità alloggio per minori e una casa famiglia per donne in difficoltà. Gli episodi vandalici, una decina in tutto, si sono verificati dall’inizio di aprile scorso ad oggi.

C’è un tentativo di incendio di una vettura, e poi graffi e rigature sulla carrozzeria dei mezzi. Gli amministratori dell’Istituto parlano di “episodi continui e inarrestabili”.