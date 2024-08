L’alba rappresentata da Marco Savatteri ha affascinato il Console Generale d’Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini. A luglio, la Savatteri Produzioni si era recata negli Stati Uniti per promuovere il “Made in Sicily”. Lo spettacolo del mito di Savatteri ha colpito così tanto i diplomatici che hanno deciso di visitare la Sicilia, attratti dall’opera nella sua sede naturale, ai piedi del maestoso Tempio della Concordia, dove è nata. Proprio davanti a questa superba opera classica, Raffaella Valentini, Console Generale d’Italia a Los Angeles, ha voluto scattare una foto con il gruppo di attori di Marco Savatteri. Insieme a loro, era presente anche l’assessore alla cultura del Comune di Agrigento, Costantino Ciulla. Nei giorni precedenti, la Console era stata invitata dallo stesso Savatteri a scoprire le bellezze della città di Agrigento, e ad accoglierla è stato anche il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. “Grazie agli amici di Ilmadeinsicily, al sindaco Francesco Miccichè, a Savatteri Produzioni e a tutti gli straordinari artisti del Risveglio degli Dei per avermi accolta ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Nella splendida cornice della Valle dei Templi e del Teatro Pirandello, abbiamo continuato a costruire quel ponte tra Los Angeles e la Sicilia, le cui fondamenta sono state poste in occasione della tappa a Los Angeles del tour della Vespucci. Insieme continueremo a raccontare in California il meglio della Sicilia e del nostro paese”, ha concluso la Valentini.

Ancora una volta, Marco Savatteri e la sua produzione, recentemente premiati come ambasciatori della Sicilia nel mondo, riconoscimento consegnato dal nostro giornale durante la serata “Fotografie e Culture” che si è tenuta lo scorso 4 agosto nella location de Le Fabbriche, continuano a incantare.

L’alba di domenica alla Valle dei Templi è stata un evento memorabile: «Il Risveglio degli Dei» ha incantato il pubblico. Un viaggio onirico tra gli dèi e la storia, che non smette di attirare visitatori. «Il Risveglio degli Dei» ha trasportato oltre mille spettatori in un viaggio fantastico attraverso i millenni. La presenza della Console Valentini ha aggiunto un ulteriore tocco di internazionalità a una manifestazione già ricca di significato. Dal marzo 2023, Valentini rappresenta l’Italia in una delle circoscrizioni consolari più strategiche degli Stati Uniti. Il legame tra Savatteri e il Consolato di Los Angeles è nato lo scorso luglio durante un incontro a Los Angeles, in occasione della tappa della nave scuola Amerigo Vespucci al porto della città, dove il maestoso veliero della Marina Militare Italiana ha incantato ben 72.000 visitatori. La Savatteri Produzioni è stata tra i protagonisti del Villaggio Italia, una vetrina delle eccellenze del Made in Italy, che ha celebrato la cultura e la tradizione italiane.

Per la Console, lo spettacolo è stato unico, con oltre 40 performer, statue viventi avvolte in vesti candide e illuminate da luci soffuse, che hanno danzato e cantato, intrecciando le loro storie eterne con il fuoco degli dèi e l’anima della Valle. «Il Risveglio degli Dei» tornerà per altre tre repliche, fissate per il 23 e il 25 agosto, e per il 6 settembre.