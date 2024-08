Un grave allarme sta colpendo i coltivatori di pere coscia di Ribera a causa della diffusione della Erwinia amylovora, un batterio letale che provoca il “colpo di fuoco” batterico, in grado di disseccare rapidamente le piante della famiglia delle Rosacee. Questo patogeno, originario del Nord America e comparso in Sicilia circa vent’anni fa, è tornato recentemente nel comprensorio riberese, distruggendo fino al 60% delle coltivazioni. L’unica soluzione è l’estirpazione delle piante infette, come richiesto da un bando regionale, ma la ripresa della produzione richiederà anni. Questo evento minaccia seriamente il futuro della coltivazione di pere nella zona, con gravi ripercussioni economiche e sul patrimonio floristico siciliano.