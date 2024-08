Divieti per Ferragosto 2024: Ordinanza Sindacale per Sicurezza e Decoro Urbano

In vista delle festività di Ferragosto 2024, il Comune di Agrigento ha emanato un’ordinanza sindacale volta a garantire la sicurezza pubblica e mantenere il decoro urbano lungo le spiagge e gli arenili del territorio comunale. Il provvedimento entrerà in vigore dalle ore 8:00 del 13 agosto 2024 e resterà attivo fino alle ore 06:00 del 16 agosto 2024.

L’ordinanza prevede il divieto assoluto di trasportare e detenere materiali che possano essere utilizzati per accendere fuochi, come legna, carbone e carbonella. Inoltre, sarà proibito l’uso di tende e attrezzature per campeggio, nonché il trasporto di oggetti contundenti o potenzialmente pericolosi. È vietata anche l’accensione di fuochi sulla spiaggia e l’uso di apparecchiature che producano faville, comprese quelle a fiamma libera e elettriche.

Le attività pirotecniche, compresi i fuochi d’artificio, sono vietate a meno di una specifica autorizzazione. La legge proibisce altresì la diffusione di suoni molesti tramite altoparlanti o amplificatori, e qualsiasi manifestazione pubblica o evento deve essere preventivamente autorizzato dalle competenti autorità e comunicato alla Prefettura, alla Questura e al Comune.

Le violazioni di tali divieti comporteranno sanzioni amministrative che variano da 100 a 500 euro. I trasgressori potrebbero anche essere chiamati a rispondere civilmente e penalmente per eventuali danni causati a persone, animali o beni. Il Corpo di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricati di far rispettare l’ordinanza.

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Agrigento e diffuso attraverso i mass media locali e i social network per assicurare una completa informazione alla cittadinanza. Non si prevedono riflessi economici diretti o indiretti sul patrimonio dell’Ente, e non sono necessari pareri aggiuntivi del servizio finanziario.