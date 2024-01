L’Akragas ritrova gol, vittoria e pubblico. Contro il Castrovillari finisce 5-1 al termine di una partita mai in discussione. La squadra di Coppa dopo le recenti sconfitte con Ragusa e Trapani dimostra dunque di non aver perso la strada della salvezza. A sbloccarla è Marrale che al 22’ lascia partire un sinistro che si insacca alle spalle di Rugna. Il centrocampista sfrutta l’assist di Litteri che dopo essere entrato in aria palla al piede alza la testa e serve il compagno meglio piazzato. Poco prima era stato lo stesso Litteri che a tu per tu con Rugna anziché tentare il pallonetto si faceva soffiare la palla dallo stesso estremo difensore calabrese. La squadra di mister Coppa che finalmente ritrova il suo pubblico, in settimana il presidente del Cga aveva accolto il ricorso presentato dalla squadra di calcio che ha sospeso il provvedimento del questore, gioca in scioltezza, nonostante la protesta del tifo organizzato. Al 34’ è Puglisi a trovare il raddoppio, sfruttando una ribattuta corta del portiere. L’Akragas è in controllo e fino al duplice fischio non subisce niente. Ad inizio di ripresa è subito di Mauro, al 46’ a trovare la rete. L’esterno trova poca resistenza sulla sinistra e batte Rugna sul suo palo. Il pubblico invoca Litteri, il centravanti risponde. Ancora una bella combinazione in aria, e il numero nove lascia partire un sinistro che si insacca all’angolo. L’Akragas si rilassa e il Castrovillari accorcia con Puglisi che arriva fino alla linea di porta senza nessuna resistenza, con una finta fa fuori Sorrentino e al 65’ insacca la rete del 4-1. L’Akragas ritorna in avanti e trova pure il rigore. E’ capitan Cipolla a presentarsi sul dischetto che con freddezza fissa il punteggio sul 5-1. Una vittoria che dà morale in vista della prossima trasferta che sarà sul difficile campo della Vibonese, al momento saldamente in zona playoff.

Il Tabellino. Akragas – Castrovillari 5-1 (2-0)

Akragas. Sorrentino; Rechichi, Cipolla, Caramanno (73° Mannina); Scozzari, Sanseverino (60° Casadidio), Garufo (82° Perez), Di Mauro; Puglisi, Litteri (76° Inzerillo), Marrale (85° Olaoye). All. Coppa (Governali, Fragapane, Liga, Di Stefano).

Castrovillari. Rugna; Conti (75° Candilio), Anzilotta (50° Oproiescu), Cannino (50° Vottari), Atteo, Abbenante, Izco, Cosenza, Khoris, Palma (80° Azzaro), Scognamiglio. All. Donato (Patitucci, Visciglia, Novello, Figliuzzi, Basilem).

Arbitro. Daniele Benevelli di Modena; Pietro Fortugno di Mestre e Pietro Tinelli di Treviglio.

Reti. 23° Marrale (A); 33° Puglisi (A); 46° Di Mauro (A); 56° Litteri (A); 66° Scognamiglio (C); 71° Cipolla rig. (A);

Ammoniti. Conti (C); Angoli. 5-1