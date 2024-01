Ignoti ladri si sono intrufolati all’interno di una cantina sociale, in contrada Anguilla, lungo la strada statale 188, in territorio di Sambuca di Sicilia, e sono riusciti a rubare ben 1.350 metri di cavi di rame, provocando un danno di circa 40mila euro. A denunciare il furto è stato il presidente della Cooperativa agricola che si occupa della gestione della struttura commerciale. I carabinieri della Stazione di Sambuca di Sicilia, hanno avviato le indagini per cercare di identificare i cacciatori di “oro rosso”.