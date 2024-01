La Procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio di due fratelli favaresi Carmelo e Salvatore Fallea, 49 anni e 45 anni, arrestati sei mesi fa dai carabinieri dopo aver lanciato un chilo di cocaina dal finestrino del furgone sul quale viaggiavano lungo la strada provinciale 3. Carmelo Fallea, già noto alle forze dell’ordine per essere stato condannato in primo grado a 16 anni nell’inchiesta “Up&Down”, si trova in carcere e ha scelto la via del rito abbreviato. Il fratello Salvatore, incensurato, è attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e ha scelto il rito ordinario. Le strategie processuali sono state formalizzate dal difensore degli imputati, l’avvocato Angelo Nicotra. Il 18 marzo saranno discusse le loro posizioni.