L’Akragas torna a casa con la Coppa: festa all’Esseneto con tifosi, squadra e dirigenti

Il triplice fischio di Viagrande è ormai alle spalle, ma la festa dell’Akragas è proseguita fino a tarda sera. Intorno alle 22:30 il pullman biancazzurro ha fatto rientro allo stadio Esseneto, dove ad attendere la squadra c’erano tifosi, ultras, dirigenti e collaboratori per celebrare insieme la conquista della Coppa Italia Promozione.

Ad aprire i festeggiamenti è stato Ciccio Nobile, sceso dal pullman con il trofeo tra le mani e accolto dagli applausi dei sostenitori. La coppa è passata simbolicamente nelle mani dei tifosi, protagonisti di una stagione vissuta sempre al fianco della squadra. Subito dopo sono arrivati i giocatori, lo staff tecnico e mister Sebi Catania, accolti da cori, abbracci e fotografie.

È stato il terzo tempo di una stagione memorabile, accompagnato da pizza, birra e tanta voglia di stare insieme. Un momento semplice ma autentico, nel quale società e tifoseria hanno condiviso la gioia per un’annata che ha riportato l’Akragas in Eccellenza e consegnato ai biancazzurri anche la Coppa Italia Promozione.

Nel corso della serata il presidente Salvatore La Porta ha voluto ringraziare ancora una volta squadra, staff, dirigenti, sponsor e tifosi per il contributo dato durante l’intera stagione. Parole di gratitudine, ma anche uno sguardo già rivolto al futuro.

Perché la festa può attendere ancora qualche ora, ma da domani sarà già tempo di programmare il prossimo campionato di Eccellenza. L’Akragas non si ferma mai.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp