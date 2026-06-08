Ballottaggio ad Agrigento, affluenza al 31%: alle urne quasi 16 mila elettori
AGRIGENTO – Si ferma al 31% l’affluenza alle ore 23 per il turno di ballottaggio che deciderà il nuovo sindaco della città. Secondo i dati ufficiali, hanno votato 15.894 elettori sui 51.267 aventi diritto.
Il dato conferma una partecipazione sensibilmente più bassa rispetto al primo turno delle amministrative. Alla stessa ora, infatti, l’affluenza era stata di circa 46 punti percentuali, con una flessione che sfiora il 15%.
Una tendenza che segue il quadro nazionale, dove i ballottaggi registrano una partecipazione inferiore rispetto alla prima tornata elettorale, ma ad Agrigento il calo appare particolarmente marcato.
A contendersi la fascia tricolore sono Michele Sodano, sostenuto dall’area progressista, e Dino Alonge, candidato del centrodestra.
I seggi riapriranno domenica mattina alle 7 e resteranno aperti fino alle 15. Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio che decreteranno il nuovo sindaco di Agrigento.
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