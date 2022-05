L’Akragas sfiderà Isernia: ai fuori sede la possibilità di vedere la sfida via streaming

Sarà il Città di Isernia l’avversaria dell’Akragas nella semifinale nazionale playoff per la corsa alla Serie D. L’Isernia ha vinto nettamente la finale playoff del campionato di Eccellenza del Molise contro l’Olympia Agnonese. Risultato finale 3-0. Il match di andata si disputerà domenica 29 maggio allo stadio Esseneto di Agrigento. Il ritorno è in programma sette giorni dopo ad Isernia. La Società ha voluto concedere ai fuori sede la possibilità di vedere la partita in diretta streaming con un contributo di 5 euro, la cronaca in diretta di Davide Sardo. A tutti coloro che aderiranno sarà inviato un link per vedere il match su un gruppo privato su Facebook.

Il contributo potrà essere versat via Postepay, con bonifico bancario oppure con PayPal. Numero POSTEPAY: 5333 1711 5790 1253

Codice fiscale: FRSSFN64H16A757V

IBAN PER BONIFICI BANCARI: IT29W3608105138257145957160

Intestato a FRASSETTO STEFANO

BIC SWIFT per bonifici dall’estero:

BPPIITRRXXX

Banca: Poste italiane

Causale: partita streaming Akragas.

L’indirizzo PayPal per contribuire è:

frassettostefano64@gmail.com