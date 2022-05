Agrigento chiude la serie, batte Imola ed accede alla semifinale

Agrigento, con Peterson sul parquet, mostra i muscoli e porta a casa partita e qualificazione. La squadra di Catalani domina per 3/4 di gara e batte Imola 65- 55. Agrigento aveva vinto le due gare casalinghe, perso gara tre al Palaruggi ma senza Peterson assente per questioni di studio. Per Agrigento, Chiarastella, Grande e Ambrosin in doppia cifra, mentre Peterson ne segna 8. Cosimo Costi esce anzitempo. Domenica e martedì si giocano al PalaMoncada gara uno e due delle semifinali playoff. Avversario della Fortitudo sarà Kienergia Rieti.

Andrea Costa Imola – Moncada Energy Agrigento 55-65 (23-17, 11-21, 10-9, 11-18)

Andrea Costa Imola: William luca Wiltshire 14 (3/5, 2/5), Tommaso Carnovali 12 (1/2, 3/10), Emanuele Trapani 10 (1/6, 1/3), Kevin Cusenza 10 (1/3, 2/6), Carlo Trentin 4 (1/3, 0/2), Luca Fazzi 3 (0/0, 1/3), Alessandro Vigori 2 (1/4, 0/2), Nunzio Corcelli 0 (0/2, 0/4), Giacomo Guidi 0 (0/0, 0/0), Nicola Calabrese 0 (0/0, 0/0), Matteo Fussi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 27 5 + 22 (Kevin Cusenza 9) – Assist: 11 (Emanuele Trapani 5)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 16 (3/7, 2/4), Albano Chiarastella 13 (4/7, 1/3), Lorenzo Ambrosin 11 (1/3, 3/6), Mait Peterson 8 (3/5, 0/0), Nicolas Morici 5 (0/2, 1/7), Andrea Lo biondo 5 (2/3, 0/0), Santiago Bruno 3 (0/3, 1/3), Cosimo Costi 2 (1/2, 0/0), Giuseppe Cuffaro 2 (0/1, 0/2), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 44 10 + 34 (Albano Chiarastella 15) – Assist: 10 (Albano Chiarastella 4)