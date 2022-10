Dopo le brillanti vittorie ottenute nelle due trasferte consecutive disputate in campionato, contro l’Unitas Sciacca e la Parmonval, l’Akragas ritorna all’Esseneto per affrontare la Pro Favara, in un derby particolarmente sentito dalle tifoserie. Le due squadre stanno attraversando un ottimo momento e metteranno sicuramente in campo tanta determinazione per ottenere il massimo da questo incontro. La Pro Favara dopo un inizio di campionato non esaltante, con l’arrivo di mister Catalano ha ottenuto tre vittorie consecutive e conquistato, anche se in compagnia di altre squadre, il secondo posto in classifica. La squadra gialloblu è stata costruita per disputare un campionato di vertice e ha tanta qualità nel reparto offensivo. In questa stagione le due squadre si sono già affrontate in Coppa Italia e l’Akragas ha ottenuto due nette vittorie, 3-0 all’Esseneto e 5-2 al Bruccoleri. Comunque, la partita di domani, nonostante le vittorie in Coppa Italia, va affrontata con la giusta concentrazione da parte della squadra guidata da mister Terranova, considerato che la Pro Favara nelle ultime partite ha dimostrato di meritare la posizione che occupa in classifica. Nell’Akragas la probabile assenza di Semenzin costringerà il tecnico biancazzurro, nell’ampia e importante rosa messagli a disposizione dalla società, a trovare il degno sostituto.