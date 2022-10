Vincenzo la Porta negli studi di Sky Italia accanto a Renato Bosco

Il pizzaiolo agrigentino Vincenzo la Porta negli studi di Sky Italia con Renato Bosco, uno dei massimi esperti in materia di lievitati, per una delle prossime puntate di un nuovo format di cui si scopriranno i dettagli prossimamente. “Poter stare qui è la dimostrazione che il duro lavoro ti ripaga sempre- dice Vincenzo-. Un’occasione troppo importante per apprendere i segreti di un grande maestro come Renato, capace di rendere la pizza una gioia grande.” Vincenzo della pizzeria “Le Fontanelle” di Raffadali, proprio qualche giorno fa, è stato selezionato tra i migliori sei pizzaioli under 30 del format “Emergente pizza” del centro sud. Il concorso, organizzato da Luigi Cremona e Lorenza Vitali di Witaly, da anni seleziona i migliori talenti (diventati nel tempo i protagonisti indiscussi del settore).