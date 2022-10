Sport e inclusione al Liceo Leonardo

“Welcome Leo” ieri e ancora oggi al Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo di Agrigento. “Due giornate di sport, integrazione e di festa per dare il benvenuto agli alunni delle prime classi, e a 4 alunni atleti stranieri, per rinsaldare i rapporti tra gli studenti e la scuola e per promuovere i valori dello sport”, come ha sottolineato il dirigente scolastico Patrizia Pilato. “Siamo convinti – ha aggiunto Patrizia Pilato – che lo sport abbia un ruolo fondamentale nella crescita dei nostri ragazzi, per i valori, per il rispetto dei compagni e delle regole nel gioco di squadra. Siamo molto felici quest’anno di ospitare anche quattro studenti atleti stranieri, giocatori della squadra di Basket Fortitudo”. Nella palestra all’aperto nella sede centrale del Viale della Vittoria, un tripudio di musica, colori ed emozioni. Tra gli studenti del Leonardo che sono scesi in campo per disputare i tornei sportivi di inizio d’anno scolastico, anche gli atleti internazionali, che provengono da Argentina, Cile e Bosnia, in forza alla Fortitudo Basket. Per loro un percorso professionale sportivo che si completa con quello didattico proprio tra i banchi di scuola del Leonardo. “Siamo molto felici di frequentare questa scuola – hanno detto i giovani Raimundo Orrego, Tomas Fernendez e Barik Samardžić – perché abbiamo trovato un ambiente accogliete e tanti compagni ed insegnanti disponibili e simpatici”. Sono giovani campioni nello sport, ma anche nella società. Si sono subito integrati, comprendono e parlano l’italiano e ieri hanno sfoderato in campo un grande talento agonistico. Si sono confrontati con i compagni atleti dell’intero istituto in un clima sereno. A fare il tifo i milleduecento studenti del Liceo Leonardo, che vanta una lunga tradizione e un saldo legame con lo sport. A vincere sono sicuramente stati i valori dello sport, dello stare insieme e la gioia di ritrovarsi dopo il lungo periodo della pandemia. “Oggi celebriamo il Welcome Leo – ha detto l’insegnante Donatella Cassaro – una festa per accogliere gli studenti del primo anno del Liceo, ma anche tutti i ragazzi che come sempre devono sentire forte il valore dell’appartenenza alla famiglia del Leonardo. Tra le nostre mission abbiamo scelto lo sport, un momento essenziale in cui si azzerano le varie individualità ed ogni ragazzo mette a frutto il proprio talento”. (Giovanna Neri – Gds)