Alla vigilia della penultima trasferta del campionato di Promozione Girone D, il mister dell’Akragas, Seby Catania ha presentato così la sfida in programma domenica 19 aprile, alle ore 16:30, a Serradifalco.

«È una tappa di avvicinamento alla partita di mercoledì. Abbiamo preparato la gara come sempre, sapendo di incontrare una squadra che ha fatto un grandissimo girone di ritorno e che, se fosse partita così, oggi sarebbe in griglia playoff».

La squadra, dopo la sfida interna di domenica scorsa, ha goduto di un giorno in più di riposo e ha ripreso la preparazione martedì. Mercoledì 22 aprile, al “Totò Russo”, si giocherà invece la semifinale di Coppa Italia: ironia della sorte, l’Akragas si troverà ancora di fronte i siracusani del Priolo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp