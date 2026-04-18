È di due persone ferite, una delle quali denunciata il bilancio di una lite tra vicini di casa avvenuta l’altro ieri sera all’ingresso di Fontanelle ad Agrigento. Un cinquantacinquenne è finito in ospedale con un trauma cranico dopo essere stato colpito alla testa con un bastone. L’aggressore, un cinquantenne, è stato invece denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di lesioni personali.

La lite tra i due vicini di casa è avvenuta poco prima della mezzanotte. Non è chiaro il motivo alla base della zuffa ma tra i condomini, pare, non scorresse buon sangue. Dalle parole si è passate alle vie di fatto con il più esagitato che si è armato di bastone e ha colpito violentemente alla testa il rivale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti che hanno riportato la calma.

Il 55enne è stato trasferito in ospedale per le cure mediche del caso mentre il 50enne, rimasto lievemente ferito, è stato denunciato.

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