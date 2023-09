Giovedì sarà un giorno emozionante per gli amanti del cinema, con l’attesissimo film “Assassinio a Venezia” che arriva al Cinema Multisala Ciak.

Genere: Thriller, Giallo

Regista: Kenneth Branagh

Anno: 2023

Paese: USA

Data di uscita: 14 settembre 2023

Distribuzione: The Walt Disney Company Italia

Gli amanti del cinema, preparatevi, perché un thriller mozzafiato sta per fare il suo ingresso al Cinema Multisala Ciak. “Assassinio a Venezia,” diretto dal celebre regista Kenneth Branagh, è pronto a catturare l’attenzione degli spettatori con una trama misteriosa e un cast di prim’ordine.

Un Thriller da Brivido:

“Assassinio a Venezia” è un film che si inserisce nel genere thriller e giallo, con una trama che catturerà l’immaginazione del pubblico sin dal primo momento. Branagh, noto per la sua abilità nel raccontare storie avvincenti, ci trasporta nelle pittoresche strade e canali di Venezia, un’ambientazione che offre una cornice unica per questo intrigante racconto.

Un Cast Stellare:

Il film vanta un cast di talento, guidato dallo stesso Kenneth Branagh, che offre una performance eccezionale nel ruolo principale. Accanto a lui, Kyle Allen offre un’interpretazione straordinaria, completando un ensemble di attori pronti a regalare momenti indimenticabili.

Un Viaggio nel Mistero:

Senza svelare troppo della trama, diciamo che il film segue le indagini di un detective affascinante, alle prese con un omicidio misterioso che scuote la tranquillità di Venezia. Con una trama impeccabile che mescola suspense, intrighi e colpi di scena, “Assassinio a Venezia” è destinato a tenere gli spettatori col fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Data di Uscita e Distribuzione:

Il film è programmato per uscire il 14 settembre 2023, distribuito in Italia da The Walt Disney Company Italia. Questa data segna l’opportunità per gli appassionati di cinema di immergersi completamente in un’esperienza cinematografica unica, che unisce il fascino senza tempo di Venezia con una trama ricca di suspense e mistero.

Non perdete l’occasione di vivere “Assassinio a Venezia” sul grande schermo al Cinema Multisala Ciak. Consultate gli orari e date un’occhiata al sito www.cinemaagrigento.it per prepararvi a un’emozionante avventura nel mondo del cinema. Questo thriller promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli spettatori.